Out per Nina Betschart e Tanja Hüberli

Il campiunadi europeic da beachvolleyball a Moscau è ì a fin cun ina pitra trumpada per Tanja Hüberli e Nina Betschart. Il duo svizzer ha pers il 16avel final cunter las Austriacas Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig cun 20:22, 21:19 e 13:15.

En il set decisiv n'ha era in avantatg dad 11:9 e suenter da 13:12 betg bastì per la victoria. Hüberli/Betschart valivan sco cunfavuritas per la medaglia d'aur.

