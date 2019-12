Beat Feuz è stà per 41 tschientavels pli spert ch'il duo sin plazza 2. Surtut en la part mez da la pista «Birds of Prey» ch'è vegnida scursanida levet, ha Feuz dà gas. Per Feuz èsi la 9avla victoria en la disciplina roiala.

Il podest

1. Beat Feuz (SUI) 1:12.98

(SUI) 1:12.98 2. Johan Clarey (FRA) + 0.41

(FRA) + 0.41 2. Vincent Kriechmayr (AUT) + 0.41

Ils dus Grischuns Mauro Caviezel (14.) e Carlo Janka (17.) han manchentà ils top diesch.

Ils ulteriurs Svizzers

14. Mauro Caviezel +0,95

17. Carlo Janka +1,06

23. Urs Kryenbühl + 1.32

28. Niels Hintermann +1,43

45. Marco Odermatt +1,93

47. Gilles Roulin +1,98

56. Stefan Rogentin +2,57

