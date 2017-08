Il ballapedist svizzer Valon Behrami turna enavos en l'Italia nua ch'el ha gia giugà per tschintg differents clubs.

Behrami ha suttascrit in contract da 2 onns tar Udinese, quai cun l'opziun da prolungar per in'ulteriura stagiun. Sco ultim ha el giugà tar Watford en la Premier League nua ch'el n'è betg pli stà giavischà. Atgnamain avess il giugader dal center anc gì in contract fin il 2018 tar ils Englais. Gia avant la stagiun aveva il trenader fatg cler a Behrami, ch'el na vegnia betg pli duvrà.

Ordavant aveva il Tessinais gia giugà per Genoa, Hellas Verona, Lazio Roma, Fiorentina e Napoli.

