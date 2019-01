Per Belinda Bencic è l'Australian Open a fin. Ella è crudada or en la terza runda cunter la Tscheca Kvitova cun 1:6 e 4:6 – quai en 68 minutas.

Federer senza problems ina runda enavant

Roger Federer è sa qualifitgà per l'otgavel final a l'Australian Open. Il campiun dals ultims dus onns ha battì il giuven american Taylor Fritz cun 6:2, 7:5 e 6:2. Per quai ha il numer 3 dal mund sulet duvrà 88 minutas e n'ha stuì defender nagin break-ball. Uschia è Federer sa qualifitgà per la 17avla ga per l'otgavel final en l'Australia. Ses proxim adversari è il grec Stefano Tsitsipas.

RR novitads 06:00