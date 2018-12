Il biatlonist Benjamin Weger persvada vinavant. A Hochfilzen en l'Austria è il Vallesan vegnì 6avel en la cursa da sprint. Sche l'ultim sajet da Weger n'avess betg manchentà la mira avess el schizunt pudì far ina plazza da podest.

Benjamin Weger ha persvas oz cun in 6avel plaz.

Pervi da la runda da chasti che Weger ha stuì far pervi da l'ultim sajet manchentà n'hai betg tanschì per il podest. Per il podest ha mancà radund ina mesa minuta. Weger spetga uss gia dapi set onns sin ses proxim coup. Cumenzà aveva Weger la cursa sin plazza 11.

Gudagnà il sprint a il Franzos Martin Fourcade. Per el è quai gia la 76avla victoria en la cuppa mundiala da biatlon.

