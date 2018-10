Berna dat glisch verda per la furmla E

La citad da Berna veglia «sa preschentar ad in grond public sco citad moderna ed attractiva en il cor da l’Europa», scrivan las autoritads da Berna. Perquai ha la regenza da la citad dà la lubientscha, per ch’il Swiss E-Prix po avair lieu ils 22 da zercladur 2019 en la chapitala. La lubientscha collia la lubientscha cun cundiziuns. Ina da quellas è che Berna na dat nagins daners per la cursa – tut ils custs hajan ils organisaturs da purtar.

Ina decisiun manca anc

Betg anc decidì ha la Federaziun internaziunala da l’automobil FIA. Sche quella decida en favur d’ina cursa da la furmla E a Berna, vegn ora oz venderdi suentermezdi.

RR actualitad 12:00