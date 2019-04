Il setavel gieu ha gì da purtar la decisiun, e quella è stada clera cun la victoria da 5:1 dal SC Berna cunter il EHC Bienna. Uschia datti in final EV Zug cunter Berna en il campiunadi svizzer.

Fin la 14avla minuta è Berna ì en avantatg cun 3:0, grazia als gols da Tristan Scherwey, Gregory Sciaroni e Ramon Untersander. Discletg ha Jonas Hiller gì, cun vulair impedir il segund gol sa fa el mal e sto far in mument pausa.

Marco Maurer ha lura anc pudì scursanir en l'emprim terz per Bienna. Curt suenter l'emprima pausa ha Justin Krueger dentant pudì marcar in ulteriur gol per Berna. En la fasa finala ha Tristan Scherwey lura fatg tut cler cun sajettar il puck en il gol vid.

