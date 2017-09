Bettina Bieler sin il «dragon boat»

Oz, 13:41

Andreas Wieland

Ella ha vivì durant otg onns a Hongkong, fundà ensemen cun ina collega in label per moda da chalzers e dasperas pratitgescha ella in sport tut spezial. Bettina Bieler (39) ch’è creschida si a Rabius è commembra da l’equipa naziunala da bartgas da draguns.