Victura dal sprint a Kontiolahti daventa la Svedaisa Hanna Oeberg. Silsuenter suonda sin plaz 2 e 3 las duas Norvegiaisas Marte Olsbu Röiseland e Karoline Offigstad Knotten.

Trais Svizras en ils top 30

Buna partenza da stagiun per Selina Gasparin. Cun in sbagl da sajettar daventa la biatleta Selina Gasparin 17avla tar il sprint da la cuppa mundiala en la Finlanda. Uschia ha ella pers sin la victura 1:22 minutas.

Senza macla al stan da sajettar, dentant in zic pli plauna en la loipa è stada la sora Aita Gasparin che daventa 20avla. Irene Cadurisch, ch'è vegnida 30avla, ha era anc pudì far puncts. Nagins puncts hai da per Elisa Gasparin (47avla) e Lena Häcki (51avla).

Ord l'archiv