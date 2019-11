Trio Gasparin è pront per la nova stagiun

Far ina buna figura en la stagiun 2019/2020 vulan sa chapescha er las soras Gasparin che sa legran fitg che la nova stagiun va prest liber.

Er cun 35 anc betg avunda

La motivaziun saja anc adina gronda, di Selina Gasparin. La pioniera svizra dal biatlon ha dà ses debut en la cuppa mundiala il 2005. Ses punct culminant en la carriera che cuzza uss gia bun 15 onns è la medaglia d’argient ch’ella ha gudagnà als gieus olimpics il 2014 a Sotschi.

Oz è Selina Gasparin maridada cun il passlungist Ilja Tschernoussow e mamma da dus uffants. Tuttina n’ha Gasparin anc betg avunda dal biatlon, er sch’i dovria blera energia da metter sport da professiun e famiglia sut in tetg. Ina minuta temp liber n’existia quasi betg en sia vita, uschia Selina Gasparin. Malgrà ch’i saja fitg intensiv, quai saja sia vita ch’ella giavischa. E Selina Gasparin vul ir a la partenza en questa stagiun, sche tut va bain, a tuttas cursas da la cuppa mundiala.

Il sulet handicap è il schanugl

La furma constettia, sulet il schanugl fetschia intgins problems, di Elisa Gasparin. La biatleta da 27 onns è cupitgada l’avrigl durant ina tura da skis. Ussa spera Elisa Gasparin che tut vegnia bun e ch’ella possia cumenzar sco planisà la stagiun la fin dal mais.

Sia gronda finamira èn lura ils campiunadis mundials il favrer ad Antholz en il Tirol dal Sid. Plinavant spera Elisa Gasparin dad esser pli constanta durant la nova stagiun. Ella è adina buna per in exploit, quai ha ella er gia mussà duas giadas a gieus olimpics. Tant a Sotschi il 2014 sco er a Pyeongchang il 2018 è ella turnada cun in diplom olimpic.

Las soras n’èn nagin squitsch

Ella haja pudì far in pass enavant, oravant tut quai che haja da far cun la forza, uschia Aita Gasparin. Ussa vali da mussar quai er en las cursas. Aita Gasparin è la giuvna da las soras Gasparin.

Ses grond giavisch e siemi fiss da pudair cumbatter per ina medaglia en la cursa da staffetta als campiunadis mundials il favrer ad Antholz, e quai ensemen cun sias soras. Quella schanza saja da nizzegiar, ins na sappia numnadamain betg quant ditg che tuttas trais sajan anc a la partenza di Aita Gasparin cun in surrir. Ella è adina stada en la sumbriva da sias soras. Ma quai na saja mai stà in dischavantatg manegia la biatleta da 25 onns. Anzi, ella haja adina pudì profitar fitg, tant da Selina sco er d’Elisa Gasparin.

