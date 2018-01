Biatlon – Weger setavel ad Oberhof

Benjamin Weger ha cuntanschì en la cursa da persecuziun ad Oberhof per la tschintgavla giada in plaz sut ils emprims 10 en questa stagiun. Gudagnà la cursa ha il Franzos Martin Fourcade.

Da la cursa da persecuziun ad Oberhof en Germania è il Svizzer Benjamin Weger vegnì 7avel. Per il Vallesan da 28 onns èsi gia la 5avla giada en questa stagiun ch'el è vegnì sut ils emprims 10. Manchentà anc in meglier plaz ha el cun far 2 sbagls da sajettar giaschent.

Gudagnà ha il Franzos Martin Fourcade avant ils dus frars Johannes Thingnes e Tarjei Bø da la Norvegia. Per Fourcade è quai gia la 67avla victoria en la cuppa mundiala.

