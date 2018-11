Blamascha per la naziunala svizra

Il gol da la saira a Lugano ha sajettà Akram Afif en l'86avla minuta. El è s'avischinà tut sulet al keeper Yvon Mvogo ed ha giugà ora lezs per lura sajettar il gol.

Avant be radund 4'000 visitaders ha la naziunala svizra giugà plitost flaivel. Suenter la pausa ha l'equipa da Vladimir Petkovic bain gì dapli schanzas ed ha tutgà duas giadas be il rom dal gol, en la defensiva è l'equipa dentant stada memia nonchalant.

Proxima dumengia frunta la Svizra a Lucerna sin la Belgia per finir las prerundas da la Nations League. La Svizra dovra urgentamain ina victoria per sa qualifitgar per il zercladur.

