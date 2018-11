Er Lindsey Vonn è sa fatg mal al schanugl durant in trenament. Da tge blessura ch'i sa tracta n'ha l'Americana betg tradì. En las raits socialas ha Vonn dentant ditg ch'ina operaziun na saja betg neccessaria - a las cursas a Lake Louise da la fin november na possia ella dentant betg ir a la partenza.

Equipa taliana è decimada

La skiunza taliana Elena Fanchini ha rut la stgaina tar in trenament da Super-G a Copper Mountain en ils Stadis Unids. Vitiers haja la skiunza da 33 onns rut in det ed haja er ina contusiun dal schanugl. Quai ha communitgà la federaziun da skis taliana. Fanchini è returnada a chasa per ulteriuras examinaziuns. Per ella è la stagiun probabel a fin. En l'equipa taliana èn actualmain pliras atletas blessadas. Sper Fanchini croda er Johanna Schnarf ora l'entira stagiun, Sofia Goggia returna il pli baud il schaner enavos en la cuppa mundiala.

