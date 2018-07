Naziunal/Internaziunal - Breel Embolo en la rolla da DJ

Il DJ da la naziunala svizra da ballape è in dals pli giuvens cun in gust da musica tut spezial, numnadamain Breel Embolo ch’ha sias ragischs en il Camerun. Embolo preferescha la musica da hip hop ed RNB. El è dentant era in fan da Müslüm.