Igl è pir la quarta giada en sia carriera che Jovien Hediger è sa qualifitgà per il final en in sprint. Gudagnà l'emprim sprint da la stagiun a Kuusamo en Finlanda ha in trio norvegiais. Dario Cologna aveva sco 38avel en la qualificaziun manchengà sulettamain per 1,5 secundas la cursa d'eliminaziun.

Tar las dunnas è Nadine Fähndrich sin plazza 10 stada la meglra Svizra. La curridra da Tavau, Laurien van der Graaf ha dumangà fin en ils quartfinals. Sco ils Norvegiais tar ils umens han trais Svedaisas dumagnà sin il podest tar las dunnas.