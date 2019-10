Ils da Tavau han gudagnà lur sisavel gieu da la stagiun cunter Genevra. Quai cun 6:5. Il cumbat è dentant stà dir. Gia en las emprimas 15 minutas dal gieu hai dà 4 gols. Mintga giada cu Tavau ha fatg in, ha Genevra pudì trair suenter. En il segund terz è la situaziun ida enavant sumegliant. Ma la finala n'ha Genevra betg pli pudì trair suenter in ultim gol, malgrà ch'els han gì il goli sin il glatsch hai tanschì be per in gol cun ses agid.

Hockey tabella liga naziunala A



gieus gols puncts 1.

ZSC Lions

11 41:29

22 2. Bienna 11 25:23

20 3. Genevra

11 30:29

17 4. Losanna 9 28:30

15 5. Zug 9 35:30

15 6. Lugano 9 23:24

14 7. SCL Tigers

10 24:28

14 8. Berna 10 28:31

13 9. Lakers Rapperswil

9 19:21

12 10. Tavau 6 21:16

11 11. Ambri 10 20:25

10 12. Friburg 7 12:20

5

