Michael Vogt ensemen cun ses stumpladers Alain Knuser, Simon Friedli e Sandro Michel è daventà 5avel dals campiunadis mundials da bob a 4 a Whistler en il Canada. Per ina plazza sin il podest han mancà mo 49tschientavels al pilot svizzer da mo 21 onns.

Il segund bob da la Svizra cun il pilot Pius Meyerhans ha cuntanschì la qualificaziun tranter ils megliers 20, el ha cuntanschì il 19avel rang.

Buna stagiun per Friedrich

Gudagnà ha il defensur dal titel, il Tudestg Francesco Friedrich. Per el ina stagiun perfetga, cunquai ch'igl è per el sia 9avala victoria en in campiunadi mundial. Francesco Friedrich vegn cun quai pli datiers al purtader dal record Eugenio Monti da l'Italia.

