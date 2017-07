Calanda Broncos campiuns svizzers 2017

Ils Calanda Broncos èn puspè campiuns svizzers d’American Football. En il Swiss Bowl 2017 a Cuira han ils Broncos declassà ils Basilea Gladiators cun 42:6.

Als Calanda Broncos èsi grategià da far sis touchdowns, entant ch’ils Basilea Gladiators han realisà be in sulet touchdown paucas secundas avant la fin dal gieu. Tant offensiv sco er defensiv han ils Broncos dominà il gieu cunter ils Gladiators, quai dad A fin Z.

L’equipa grischuna d’American Football è cunquai per la 7avla giada campiun svizzer dapi il 2009, per l’otgavla giada insumma en l’istorgia dal club, munta in nov record.

Gia en la qualificaziun avevan ils Grischuns battì duas giadas ils Gladiators en questa stagiun, a chasa cun 47:21 ed ordaifer cun 30:7.

Tuns e chametgs

Il sulet ch’ha pudì franar per in mument ils Broncos en il Swiss Bowl 2017 avant bunamain 1’500 fans en il stadion da ballape a la Ringstrasse a Cuira èn stads ferms urizis cun tuns e chametgs. Ord motivs da segirtad han ils arbiters decidì d’interrumper quest final per bun ina mes’ura. Ma er suenter questa pausa han ils Calanda Broncos dà en il tun.

Igl è stà pir la segunda giada ch’il Swiss Bowl è vegnì manà atras a Cuira ed uschia avant ils fans da chasa dals Broncos. Tar la premiera il 1999 avevan ils Calanda Broncos anc stuì magunar ina terrada.

Broncos – Gladiators: inscunter regular en il Swiss Bowl

Gia per la 5avla giada ils davos 8 onns han ils Calanda Broncos cumbattì en il Swiss Bowl cunter ils Basilea Gladiators. Dal 2010 fin il 2013 avevan ils Broncos battì quatter giadas en seria ils Gladiators, quai mintgamai a moda suverana. Il 2014 lura la revantscha da l’equipa da Basilea. En il final avevan ils Gladiators battì ils Broncos cun 47:35 ed uschia festivà l’emprim e sulet titel da campiun svizzer.

Durant ch’ils Broncos han er mintgamai cuntanschì ils davos dus onns il Swiss Bowl han ils Gladiators stuì far plaz il 2015 e 2016 al Berna Grizzlies ch’han l’emprima gia pers e lura l’onn passà battì ils Broncos en il Swiss Bowl.