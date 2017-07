Calanda Broncos: «I fiss il punct sil i »

18 onns han ils Calanda Broncos stuì spetgar fin ch’il Swiss Bowl è puspè enavos en il Grischun. Ussa survegnan ils Calanda Broncos in’ulteriura schanza da daventar campiun svizzer en il sport d’American Football avant ils fans da chasa.

En il Swiss Bowl, il final dal campiunadi svizzer d’American Football fruntan ils Calanda Broncos sin ils Basilea Gladiators. Igl è il duel tranter l’emprim ed il segund da la qualificaziun. En quest final vala l’equipa grischuna dentant sco il grond favurit. Ils Broncos han gudagnà 9 da 10 gieus en il campiunadi, tranter auter er ils dus duels cun Basilea, e la davosa fin d’emna declassà en il mezfinal ils Winterthur Warriors cun 49:15.

Gieu da las revantschas

En il Swiss Bowl 2017 survegnan ils Calanda Broncos, dapi bun in decennis la ferma equipa d’American Football en Svizra, la schanza da far gest pliras revantschas. Ina giada per la terrada en il final dal 2014 encunter ils Basilea Gladiators, mo lura era per la terrada d’avant in onn encunter ils Berna Grizzlies, ina terrada ch’avess mai astgar capitar tenor Daniel Zinsli, vice-president e trenader assistent dals Broncos.

Far meglier ch’il 1999

Astgar cumbatter per il titel en l’agen stadion ed avant ils fans da chasa saja insatge tut aparti di Daniel Zinsli ch’era gia da la partida sco giugader a l’emprim e davos Swiss Bowl en il Grischun il 1999. Da quest final n’han ils Calanda Broncos dentant betg bunas regurdientschas. L’equipa grischuna ha pers avant 18 onns il final da chasa encunter ils Seaside Vipers dal chantun Son Gagl. Ussa, bunamain dus decennis pli tard, survegn ils Broncos ina nova schanza. E tut igl auter ch’ina victoria fiss ina trumpada, schizunt ina blamascha per ils Grischuns che vulan festivar il 7avel titel da campiun svizzer dapi il 2009 e l’otgavel en l’istorgia dal club, e quai fiss era gist in nov record.

