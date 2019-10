La stagiun passada ha gia cumenzà bain per Nino Schurter che dominescha la scena da mountainbike dapi radund 10 onns.

Ils success da questa stagiun

Ensemen cun ses collega d’equipa Lars Forster ha Schurter triumfà per la segunda giada suenter il 2017 (ensemen cun Matthias Stirnemann) al Cape Epic, la pli dira cursa da mountainbike sur pliras etappas en l’Africa dal Sid.

Silsuenter è Schurter stà regularmain sin il podest en las cursas da la cuppa mundiala, a Vallnord en l’Andorra ed a Les Gets en Frantscha schizunt il pli sisum.

Sco finiziun da la stagiun ha Nino Schurter encurunà sia stagiun cun il proxim titel da campiun mundial. A Mont Sainte-Anne en il Canada ha el triumfà a moda suverana avant ses cumpatriot Mathias Flückiger.

Nino Schurter ha dentant er sentì en la davosa stagiun ch’i sto constar tut per gudagnar cursas. La concurrenza è vegnida pli ferma.

Il grond concurrent – Mathieu van der Poel

Oravant tut l’Ollandais Mathieu van der Poel è daventà in nov rival serius per Schurter. Van der Poel vala sco in dals pli gronds talents insumma, quai betg sulet en il sport da mountainbike, mabain er sin il velo da via.

Tranter auter ha Van der Poel, ch’ha laschà ora la cursa dals campiunadis mundials da mountainbike per sa concentrar sin ils campiunadis mundials cun il velo da via, er battì Schurter a sia cursa da chasa da la cuppa mundiala a Lai.

Restan omadus sauns ed en quella furma sco il 2019 vegnan Schurter e van der Poel er a dominar l’onn proxim la scena da mountainbike.

resultats cuppa mundiala da mtb 2019 dapli , il link avra en ina nova fanestra

Avunda dal sport da mountainbike n’ha Nino Schurter anc betg, sco el di sez. Ed en vista a la proxima stagiun saja el motivà pli che mai. L’onn proxim spetga ina stagiun olimpica.

Focus sin Tokio 2020

La fin fanadur vul Schurter defender ses titel da campiun olimpic a Tokio ed uschia gudagnar sia quarta medaglia en seria a gieus olimpics. Il focus saja cumplettamain sin questa cursa.

Uschia fa Nino Schurter gia uss l’entschatta october ensemen cun sia equipa in emprim viadi a Tokio per survegnir las emprimas impressiuns dal traject da cursa e per s’endisar in’emprima giada vid il clima e la cultura giapunaisa.

E gugent egualisass il mountainbiker da 33 onns durant la stagiun 2020 er anc il record da Julien Absalon. Il Franzos ha gudagnà 33 cursas da la cuppa mundiala durant sia carriera. Schurter ha il mument 32 victorias sin ses conto.

Nino Bike Days a Mustér

Sco finiziun da la stagiun 2019 èn vegnids organisads ils 8avels Nino Bike Days, quest onn per l’emprima giada a Mustér. Durant dus dis han radund 80 mountainbikers da hobi dastgà trenar cun il campiun mundial e campiun olimpic.

Mintgamai durant l’avantmezdi han Schurter e ses collegas d’equipa tar il team da Scott-Sram dà tips e trics quai che pertutga la tecnica. Il suentermezdi è vegnì fatg ina tura en la regiun da Mustér e Sedrun.

Maletg 1 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 2 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 3 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 4 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 5 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 6 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 7 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 8 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 9 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 10 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 11 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 12 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 13 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 14 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 15 / 16 Legenda: Andreas Wieland Maletg 16 / 16 Legenda: Andreas Wieland

RR Sportissimo 29.09.2019 / RR actualitad 30.09.2019