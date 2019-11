Ils Svedais cun il skip Niklas Edin èn stads massa ferms per ils giuvens debutants svizzers. En patria, en Svezia, gudognan els lur 7avel titel da campiuns d'Europa. En il final n'èn ils curlists svizzers cun Yannick Schwaller, Marcel Käufeler, Romano Meier e Michael Brunner betg vegnids da tegnair lur ferm livel dals ultims gieus.

La medaglia d'argient è per il CC Bern Zähringer tuttina in grond success. Per la giuvna truppa (tuts pir enturn 25 onns) èsi stà lur emprim turnier grond. Yannick Schwaller, figl e nev da Christof ed Andreas Schwaller, ch'han gudagnà bronz als gieus olimpics 2002, è l'emprim skip svizzer dapi 24 onns, che cuntanscha gist a ses emprim turnier internaziunal il final.

