Er Lichtsteiner puspè nominà per la naziunala

Stephan Lichtsteiner fa puspè part dal cader da la squadra naziunala svizra. Il trenader Vladimir Petkovic ha nominà il defensur da 35 onns per las partidas da qualificaziun per il campiunadi europeic cunter il Danemarc e l’Irlanda mez d'october. Quai han il trenader, Vladimir Petkovic, ed il directur da la squadra naziunala, Pierluigi Tami, communitgà il venderdi a Lucerna.

Lichtsteiner resta capitani

Per las ultimas partidas da la naziunala n’era Lichtsteiner che gioga actualmain per Augsburg betg vegnì resguardà. Sco Petkovic ha confermà avant las medias, resta Lichtsteiner capitani da la naziunala – er sch'el è stà absent per pli lung temp.

Trais ulteriurs giugaders enavos

Sper Lichtsteiner èn trais ulteriurs giugaders enavos en il cader da 23 umens da la naziunala. Quai èn Michael Lang, Josip Drmic e Djibril Sow. En congual cun ils gieus da qualificaziun dal settember n'èn ils suandants giugaders betg pli da la partida: Jacques-François Moubandje, Silvan Widmer, Albian Ajeti e Christian Fassnacht.

