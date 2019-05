L'emprova d'auzar il dumber d'equipas per il campiunadi mundial da ballape a Katar sin 48 equipas ha fatg naufragi. Quai ha communitgà la FIFA. Ins na persequiteschia betg enavant questa pussaivladad. Uschia vegni pir a dar il 2026 in campiunadi «grond».

Il schef da la FIFA, Gianni Infantino ha vulì engrondir il dumber d'equipas. El ha sperà dad uschia pudair auzar las entradas per milliuns. Da far quai avess dentant chaschunà gronds problems. L'infrastructura planisada è drizzada or sin il format pitschen e na sa laschia betg adattar. Katar avess pia duvrà in co-giastader.

Damai ch'ils pajais vischins, l'Arabia Saudita ed ils Emirats Arabs Undis, èn dentant en dispita cun Katar, blocheschan els il stadi. Uschia vegniss en dumonda be Oman u Kuwait e quels avessan stuì preschentar plans en fitg curt temp.

RR novitads 06:00