En il final dal campiunadi mundial da ballape da dunnas a Lyon han ils Stadis Unids battì ils Pajais Bass cun 2:0. Er sche las defensuras dal titel han dominà il gieu, èsi ì ditg fin che l’emprim gol è crudà. Pir suenter bun in’ura ha Rapinoe tutgà cun in penalti. 8 minutas pli tard ha Lavelle procurà cun in ferm sajet sin distanza per la decisiun definitiva.

Per las giugadras dals Stadis unids è quai gia il quart triumf d’in campiunadi mundial da ballape suenter il 1991, il 1999 ed il 2015.

RR novitads 20.00