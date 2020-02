Weger persvada sco 5avel – Fourcade va per aur

Benjamin Weger ha realisà il meglier resultat da sia carriera ad in'occurrenza gronda. Al campiunadi mundial da biatlon ad Antholz en l'Italia è il Vallesan vegnì 5avel en la cursa individuala sur 20 kilometers.

Tant en pe sco er en venter ha Weger mintgamai sajettà ina giada dasperas. Sin il Franzos Martin Fourcade – ch'è vegnì per la 12avla giada campiun mundial – ha Weger pers stgars 2:25,5 minutas. Segund è vegnì il Norvegiais Johannes Thingnes Bø e terz l'Austriac Dominik Landertinger.

Betg tanschì per in plaz tranter ils emprims 40 hai per Serafin Wiestner e Joscha Burkhalter. Mario Dolder e Jeremy Finello han stuì desister da la cursa, perquai ch'els èn malsauns.

