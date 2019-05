Las emprimas 30 minutas da la partida n'han ils Svizzers betg persvadì. Durant la segunda mesadad han els lura anc pudì scursanir dad in 2:4. Damai ch'i vess dentant be anc gidà ad els ina victoria cun ina differenza da dus golss, han els gia baud piglià il goli or dal gieu. La finala perdan els cunter ils Tschecs cun 4:5.

Trais adversaris pussaivels en il quartfinal

Uss frunta la Svizra en ils quartfinals dal campiunadi mundial, sin il victur da la gruppa A. Tgi che quai è sa decida questa saira en il gieu Canada cunter ils Stadis Unids. Schanzas han anc trais equipas da la gruppa A. Canada dat cunter la Svizra sch'els gudognan cunter l'USA, Finlanda sch'ils Stadis Unids gudognan en prolungaziun un suenter penaltis cunter Canada ed ils Stadis Unids sch'els gudognan durant il temp regular cunter Canada.

Niederreiter arrivà gist da la NHL

Il Grischun Nino Niederreiter è arrivà pir ier a Bratislava e gia è el stà in rinforzament per la squadra svizra ed ha era sajettà in gol. Niederreiter ha l'emprim dà ensemen cun Gaëtan Haas e Sven Andrighetto. Pli tard ha il trenader Patrick Fischer mess el dasper Nico Hischier e Kevin Fiala e creà uschia ina lingia da giugaders da NHL.

RR novitads 15:00