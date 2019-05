Terrada per la Svizra cunter la Russia

Segunda terrada per la Svizra al campiunadi mundial da hockey en la Slovachia. Sulettamain in di suenter la terrada da 3:4 cunter la Svezia perda la Svizra cunter la Russia cun 0:3. Ils Russ han bain dominà davent da l’entschatta la partida, gia suenter 4 minutas ha Anisimow sajettà la Russia cun 1:0 en avantatg, la Svizra ha dentant manchentà pliras giadas fitg bunas schanzas.

Cunzunt èn il powerplay avessan ils Svizzers stuì far dapli. Durant 12 minutas cun in um dapli sin il glatsch è gartegià nagin gol als giugaders svizzers. A la fin è resultà ina clera terrada da cunter il leader da la gruppa B. L’ultima partida en la fasa da gruppa per la Svizra ha lieu mardi proxim a las 12.15 cunter la Tschechia.

