In onn ha Gian Jörger trenà. Per quatter cursas da passlung a Cogne en la Val d'Aosta. Mo quellas èn vegnidas unfrendas dal coronavirus, l'entir eveniment n'ha betg lieu. Ha el uss trenà per nagut?

Gian Jörger – In onn trenament per il giat?

Maletg 1 / 4 Legenda: Gian Jörger e Marco Membrini durant trenar Trenar ensemen sco team è fitg impurtant a Gian Jörter (san.). RTR, S. Derungs Maletg 2 / 4 Legenda: Gian Jörger a Spligia. RTR, S. Derungs Maletg 3 / 4 Legenda: Marco Membrini Il Marco ed il Gian èn gia da pitschen buns amitgs. RTR, S. Derungs Maletg 4 / 4 Legenda: Trenament dad intervall L'endretg trenament po far ina gronda differenza. Gian Jörger a Spligia vi da trenar. RTR, S. Derungs

Sco emprim: Il frust

En sasez avess el da defender ses titel sco campiun mundial en 10 km passlung classic dals masters. Dentant ha il coronavirus fatg in stritg tras quest quint. Per Gian Jörger n'era quai l'entschatta betg in daletg da vegnir a savair, che l'eveniment è vegnì spustà. Trenà han el e ses collegas numnadamain in entir onn avant sin questas cursas.

... e tuttina, ina via datti adina

Laschà pender il chau han Gian e ses collegs lura tuttina betg. Els han tschertgà ed era chattà ina alternativa: Ina cursa da maraton en la Germania, il Skadi Loppet. Uschia è tut il trenament almain betg stà dal tut per il giat.

Maletg 1 / 4 Legenda: Gia da pitschen è Gian sin ils skis. MAD Gian Jörger Maletg 2 / 4 Legenda: Gian Jörger MAD, Gian Jörger Maletg 3 / 4 Legenda: Gian Jörger en il kader dals juniors MAD, Gian Jörger Maletg 4 / 4 Legenda: Gian Jörger MAD, Gian Jörger

Passlung n'è betg mo passlung per Gian

La passiun da Gian per quest sport è gronda. E quella è era restada. 50 onns stat Gian gia sin ils skis da passlung, sia gronda amur da sport e passiun.

