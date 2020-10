Atletas ed atlets èn però cuntents che quest punct culminant da la stagiun po tuttina vegnir manà atras, malgrà la crisa da corona.

L'atmosfera dals fans manca

Las cursas da cross country e downhill vegnan manadas atras senza fans. I na regia pia er betg ina gronda atmosfera a Leogang. Al campiunadi mundial avant dus onns a Lai avevan anc 65’000 fans visità las cursas. Igl era stà in dals pli gronds spectaculs da mountainbike insumma.

Tut auter a Leogang. Atletas ed atlets vegnan schurmegiads sin tuts mauns. Els dastgan sa mover sulet sin l’areal da cursa ed en l’hotel. Il medem vala per ils schurnalists ch’han mintgin ses agen plaz en il center da medias en la zona d’intervista. Tar las entradas vegn mintgamai mesirà la fevra. En cas da dubi sto mintgin laschar far in nov test sin Covid-19, quai immediat. Cun questas mesiras speran ils organisaturs da mitschar tras quest campiunadi mundial senza pli gronds incaps.

Leogang – in Mecca da mountainbike

Leogang dumbra bun 3’400 abitants e sa chatta en il Bundesland Salzburg en la regiun da Zell am See al pe dal Grossglockner ch'è principalmain enconuschent per vacanzas da stad. Leogang e conturn vala sco in dals Meccas da mountainbike en l’Austria.

Leogang, passa 300 kilometers en l’ost da Cuira, è dentant circumdà da lieus ch’èn principalmain enconuschents per il sport d’enviern. Gist dasper sa chatta Hochfilzen ch’organisescha onn per onn cursas da la cuppa mundiala da biatlon. Betg lunsch davent sa chatta er Kitzbühel, la pli gronda, impurtanta e spectaculara staziun en la cuppa mundiala da skis. Er en la vischinanza da Leogang è Saalbach-Hinterglemm che dastga organisar il campiunadi mundial da ski alpin il 2025.