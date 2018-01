Carlo Janka a Wengen probabel al start

Carlo Janka vegn probabel a dar ses comeback l'emna proxima a Wengen. Quai ha il scheftrenader Thomas Stauffer confermà.

« Uschia è il plan » Thomas Stauffer

scheftrenader dals umens

Thomas Stauffer n'ha anc betg vis Janka live en in trenament, el ha be vis videos e sco el ha detg «haja quai vis ora bain».

Sa blessà sin la Diavolezza

Janka era sa blessà ils 24 d'october 2017 vid il schanugl dretg e quai al trenament per il slalom gigant sin la Diavolezza. L'um da 31 onns da Sursaissa ha desistì d'ina operaziun ed ha enstagl fatg in tractament conservativ. Mez december è el puspè stà per l'emprima giada sin skis e quai saja ì bain. Janka spera anc adina da pudair sa participar als gieus olimpics en la Corea dal Sid.

