Carlo Janka turna a chasa

Suenter il segund trenament per la cursa dal Lauberhorn èsi decidì: Carlo Janka na parta betg a las cursas dal Lauberhorn da questa fin d’emna.

Malgrà che sia blessura dal schanugl è sin buna via, na sa senta Janka anc betg fit avunda per partir la fin d'emna a Wengen. Il skiunz da Sursaissa turna uschia anc oz a chasa.

En las proximas emnas vegn Janka a trenar intensivamain per pudair far part a la cuppa mundiala da skis. Sia grond finamira restan dentant ils gieus olimpics il favrer. Ils davos dus dis ha Carlo Janka absolvì dus trenaments per la cursa rapida a dal Lauberhorn. En ils trenaments ha Janka pers bun trais secundas sin ils pli sperts.

