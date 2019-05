Il trenader da l'equipa naziunala svizra, Patrick Fischer aveva tegnì liber in plaz en il team dal campiunadi explicitamain per Niederreiter, quai per il cas ch'ils Carolina Huricanes crudassan or en il mezfinal dals playoffs. Quai è uss capità.

Er il Club da Carolina ha da ses consentiment che Niederreiter po giugar a Bratislava. Glindesdi duai el arrivar.

Per seria cun 0:4

Ils Carolina Huricanes han pers cunter ils Boston Bruins cun 0:4. Uschia finescha er la seria dal mezfinal dals playoffs en la NHC tranter tranter ils dus clubs cun 0:4.

