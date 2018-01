Il numer in dal mund, la Rumena Simona Halep ed il numer dus dal mund, la Danaisa Caroline Woznicacki han cumbattì per lur emprim titel da Grand Slam a l'Australian Open: L'emprim set è ì a la Danaisa cun 7:6. Silsuenter ha la Rumena mussà ina ferma reacziun e gudagnà il segund set cun 6:3. Il set decisiv ha gudagnà Wozniacki cun 6:4. Ella gudogna ses emprim titel da Grand Slam.

Cun la victoria a Melbourne turna la sportista da 27 onns suenter sis onns puspè a la testa da la glista mundiala.

In titel da Grand-Slam avess per mai dapli valita che d'esser la numer in.

Emprim succes, terza emprova

Il n'è betg stà l'emprim final per Halep e Wozniacki. Wozniacki ha gia cumbattì per il titel da Grand-Slam il 2009 ed il 2014 tar il US Open. E Halep era gia il 2017 ed il 2017 ina da las finalista als French Open. Per la Rumenia va la chatscha per il titel vinavant.

