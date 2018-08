Suenter 14 onns da success perda il Club da curling da Flem sia equipa renumada da dunnas. L’equipa cun il skip Binia Feltscher-Beeli dat a partir da la proxima stagiun 2018/2019 per il Club da curling da Langenthal.

Il skip Binia Feltscher-Beeli dat da nov per il CC Langenthal.

La raschun per questa dischlocaziun sajan las finanzas, di Binia Feltscher. I na saja betg pli stà pussibel da giugar per il CC Flem, malgrà che quai fissi stà il giavisch. Cun il CC Langenthal haja ella e sia crew dentant chattà in bun nov da chasa. Sia congiugadura Carole Howald saja da Langenthal ed er las novas giugadras giuvnas Larissa Hari e Stefanie Berset derivian dal chantun Berna.

Istorgia da success

Ils success cun il CC Flem han cumenzà il 2004 cun gudagnar la medaglia d’argient al campiunadi d’Europa. Dus onns pli tard ha l’equipa da dunnas da Flem, lura cun il skip Mirjam Ott, gudagnà argient als gieus olimpics a Torino. Suenter che Ott ha midà da Flem tar il Club da curling da Tavau ha Binia Feltscher puspè surpiglià il pensum sco skip tar il CC Flem e festivà gronds success. Il 2014 ed il 2016 è ella vegnida campiunessa mundiala. Plinavant è Feltscher er daventada avant quatter onns campiunessa d’Europa a Champéry en il Vallais.

