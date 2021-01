Cédric Follador da Bever è mecanist dad autos. Sper la passiun per vehichels, per motors, per furmas da carossarias e per il svilup tecnologic ha Cédric Follador anc ina autra passiun – la passiun per la spertezza, per l’adrenalin al timun dad in bob. Dapi diesch onns va Cédric Follador cun bob. L’emprim ha el gidà sco stumplader en il bob dad in ami. Suenter in pèr fuadas ha el ditg a sasez: Quai sa jau far meglier. Follador ha prendì sez las cordas dal timun dal bob enta maun. El ha fatg la scolaziun da pilot en il mono-bob e dapi lura è il giuven da 26 onns pilot da bob.

Campiunadi mundial da juniors a chasa

Per mintga sportista e per mintga sportist è in campiunadi mundial a chasa, en patria, insatge tut spezial. Quai na capita betg uschè savens, ch'ins po far part ad ina occurrenza uschè gronda en l’atgna «stiva». Per il pilot da bob engiadinais Cédric Follador da Bever è quai dentant daventà realitad. Cun sia equipa da bob è el sa qualifitgà per il campiunadi mundial da juniors a San Murezzan. Sin la bobera, nua che tut ha cumenzà, po el mussar al mund interessà al sport da bob, tge che el sa.

Lavurar la stad per ir l’enviern cun bob

Sco quasi tut ils auters era na po Cédric Follador betg viver be sa ses sport. Durant ils mais da stad lavura er sco mecanist d’autos. Ils mais d’enviern po el lura prender congedi betg pajà per far ses sport. In pitschen sustegn survegn Cédric Follador da ses patrun, da la Federaziun svizra da bob e da ses club, il club da bob da la Svizra taliana. Il siemi dal pilot da Bever è da mussar bunas prestaziuns ed uschia da sa recumandar ina giada en il futur per Gieus Olimpics.