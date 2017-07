Champions ed Europa League era vinavant sin emetturs da la SRG

La SRG SSR è sa cunvegnida cun l'UEFA e po mussar gieus durant 31 sairas per stagiun.

A partir da la stagiun 2018/19 fin la stagiun 2020/21 vegnan SRF, RTS ed RSI mintgamai a mussar in gieu da la Champions League la mesemna saira ed in gieu da la Europa League la gievgia. La SRG SSR è la suletta unitad da televisiun publica en il vest da l'Europa che ha anc pudì cumprar dretgs d'emetter per la Champions League. En tut ils autras pajais èsi da pajar supplementarmain per ils gieus da ballape.

SRG ha il dretg da preselecziun

Tar ils gieus da la Champions League da mesemna saira po la SRG SSR tscherner avant Teleclub. Uschia datti da vesair ubain in gieu cun participaziun da la naziunala Svizra, ubain il meglier gieu internaziunal da la saira – sche la naziunala svizra na gioga betg. Il pachet da dretgs che la SRG SSR ha pudì cumprar cuntegn era dretgs per duvrar material dad ulteriurs gieus, u er da mussar quels pli tard en l'entira lunghezza.

