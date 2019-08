Il club da ballape da Basilea è crudà ora da la qualificaziun per la Champions League. El ha pers il gieu ordaifer cunter Linzer ASK cun 1:3 suenter ch'il FCB aveva gia pers il gieu a chasa cun 1:2. Almain dat Basilea en l'Europa League.

Suenter che Ranftl ha sajettà en avantatg Linz en la 59aval minuta ha Ademi en l'80avla minuta pudì egualisar e sveglià anc in zic las speranzas, anc in gol avess tanschì per dar ina prolungaziun. Igl è dentant vegnì auter. Igl è stà ils Austriacs che han sigilà la terrada dal FCB cun dus gols en la 89avla e 94avla minuta.

Sco consolaziun per ils da Basilea resta la fasa da gruppa da l'Europaleague.

YB cunter Belgrad

En ils playoffs per la fasa da gruppa da la Champions League frunta il campiun svizzer sin Roter Stern Belgrad. Ils Serbs han battì en la terza runda da qualificaziun Kopenhagen cun 7:6 suenter sajettar penaltis.

RR novitads 23.00