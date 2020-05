En la Svizra romanda han puspè tschients persunas vulì vegnir ensemen per in gieu da ballape, malgrà il scumond da sa radunar pervi da Covid-19. A Vessy en il chantun da Genevra ha la polizia impedì in gieu da ballape betg uffizial. Var 300 persunas vulevan guardar quel.

In pledader da la polizia chantunala da Genevra ha confermà l’incident envers l’agentura da novitads Keystone-SDA. Gia la gievgia aveva la polizia observà in gieu da ballape a Losanna ch’aveva carmalà var 1’000 giuvenils. Ella n’ha però betg intervegnì, dentant instradà investigaziuns.