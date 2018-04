Suenter ina pausa da bun 10 mais s'engascha el per il club Zamalek Kairo. Quest club grond giascha actualmain sin plazza 3 da la tabella. Tenor indicaziuns dal club vegn Gross a gudagnar per stagiun in milliun dollars. Avant ha Gross gia trenà ils Grasshoppers da Turitg ed è stà 10 onns tar l'FC Basilea.

Il president da Zamalek è dentant enconuschent per decisiuns da prescha. Dapi ch'el ha surpiglià il club il 2014 ha el midà trenader betg main che 23 giadas.

