Christian Stucki triumfescha ad Unspunnen

Il mattadur local e grond favurit Christian Stucki ha triumfà a la festa da lutga d'Unspunnen 2017 ad Interlaken. En la lutga finala ha il Bernais mess en dies Curdin Orlik, il frar grond d'Armon, quai suenter bun 15 da 16 minutas.

Per Christian Stucki ch'ha gudagnà 5 da 6 lutgas ed ina giada cumbattì pari èsi in dals pli gronds success da sia carriera. Il 2008 aveva Stucki gudagnà la festa da lutga da Kilchberg, er ina lutga cun caracter federal.

Cuntent dastga er Curdin Orlik esser cun sia prestaziun ad Interlaken. Per Orlik ch'abitescha e trenescha dapi bun in onn cun ils lutgaders bernais èsi medemamain il pli grond success da sia carriera. E per ina giada n'è el betg en la sumbriva da ses frar Armon Orlik ch'ha terminà la festa d'Unspunnen be sco 22avel suenter ch'el ha pers la 5avla lutga cunter Joel Wicki da la Svizra Centrala e lura stuì dar si la 6avla lutga cunter il Bernais Florian Gnägi pervia d'ina blessura.

Favurits en la 6avla lutga:

Christian Stucki gudogna cunter Curdin Orlik (lutga finala)

Armon Orlik dat si cunter Florian Gnägi

Joel Wicki gudogna cunter Michael Bless

Kilian Wenger perda cunter Daniel Bösch

Matthias Sempach gudogna cunter Stefan Burkhalter

Dira terrada per Armon Orlik

Armon Orlik manchenta la lutga finala a la festa d’Unspunnen ad Interlaken. Orlik ha pers la 5avla lutga encunter Joel Wicki, quai suenter in conter nua ch’Orlik n’è betg pli vegnì da sa defender durant ch’el era en il resgim. Per Armon Orlik èsi in dira terrada damai ch’el avess cun in victoria pudì cumbatter per il titel en la lutga finala.

Fatg meglier ha il frar grond d’Armon, Curdin Orlik. Il lutgader che parta per ils Bernais ha battì Erich Fankhauser e cuntanschì a moda sensaziunala la lutga finala d’Unspunnen 2017. En quella cumbatta Curdin Orlik encunter Christian Stucki ch’ha cumbattì pari en sia 5avla lutga encunter Sven Schurtenberger.

Favurits en la 5avla lutga:

Christian Stucki dat pari cunter Sven Schurtenberger

Armon Orlik perda cunter Joel Wicki

Curdin Orlik gudogna cunter Erich Fankhauser

Kilian Wenger gudogna cunter Fabian Kindlimann

Matthias Sempach dat pari cunter Marcel Mathis

Daniel Bösch gudogna cunter Simon Mathys

Christian Stucki vala sco grond favurit sin il titel. Il Bernais ha persvadì durant l’entir di ed ha gia battì ina giada Curdin Orlik, quai en sia quarta lutga. Betg pli da la partida en la 5avla lutga èn stads ils dus grischuns Ursin Battaglia e Sandro Schlegel.

Orliks: In gudogna e l’auter perda

Armon Orlik ha fatg in ulteriur pass direcziun lutga finala. Il newcomer da l’onn passà ha en sia quarta lutga mess en dies il retg da Frauenfeld 2010, il Bernais Kilian Wenger.

Sco Wenger ha er l’auter retg bernais, Matthias Sempach, stuì magunar ina dira terrada. Il retg dal 2013 a Burgdorf ha pers encunter Reto Nötzli dal chantun Sviz. Suveran a la testa resta Christian Stucki. El ha battì en il cumbat da testa il frar grond d’Armon, Curdin Orlik, quai suenter bun 6 minutas. Curdin Orlik sto uschia magunar sia emprima terrada a la festa d’Unspunnen, resta dentant en il cumbat per il titel.

Stuì sutterrar il siemi da defender il titel ad Interlaken ha Daniel Bösch ch’ha pers sia secunda lutga, quella giada encunter Remo Käser. E vinavant sin ils chaltgons a Stucki è sper Armon Orlik er Joel Wicki ch’ha tramess en il resgim Bernhard Kämpf.

Ils Grischuns en la quarta lutga:

Armon Orlik gudogna cunter il Bernais e retg dal 2010, Kilian Wenger

gudogna cunter il Bernais e retg dal 2010, Kilian Wenger Sandro Schlegel perda cunter il Bernais Patrick Schenk

perda cunter il Bernais Patrick Schenk Ursin Battaglia perda cunter il Bernais Simon Mathys

perda cunter il Bernais Simon Mathys Curdin Orlik perda cunter Christian Stucki

Ulteriurs favurits en la quarta lutga:

Matthias Sempach perda cunter Reto Nötzli

Joel Wicki gudogna cunter Bernhard Kämpf

Daniel Bösch perda cunter Remo Käser

Ils Orlik's cunter Stucki e Wenger

En la quarta lutga a la festa d'Unspunnen survegnan ils dus frars Orlik dus gronds calibers bernais. Armon Orlik frunta sin il retg dal 2010, Kilian Wenger. Ses frar grond Curdin Orlik sto cumbatter cunter il leader Christian Stucki, in dals gronds favurits sin il titel ad Interlaken.

Armon Orlik resta en il cumbat per il titel

Gentar merità per ils Orlik's da Maiavilla. Da mezdi e suenter las emprimas trais lutgas a la festa d’Unspunnen ha il grond trumf grischun Armon Orlik duas victorias ed in pari sin il conto. En la terza lutga ha il meglier da l’onn passà mess en dies il Bernais Christian Gerber.

L’emprima victoria insumma ha pudì festivar en la terza lutga il Grischun Ursin Battaglia. Perencunter ha Sandro Schlegel per la segunda giada. Ina fitg buna figura durant l’avantmezdi ha fatg Curdin Orlik, il frar d’Armon. Curdin Orlik ha gudagnà cunter Benji Von Ah ed uschia festivà trais victorias en seria e quai mintgamai cun il maximum da puncts.

Stucki ed Orlik a la testa

Curdin Orlik figurescha suenter la mesadad da la festa a la testa dal classament general ensemen cun il grond favurit Christian Stucki ch’ha battì en sia terza lutga Fabian Kindlimann suenter be paucas secundas. Er gudagnà lur terzas lutgas han ils cunfavurits bernais Kilian Wenger e Matthias Sempach.

Ils Grischuns en la terza lutga:

Armon Orlik gudogna cunter il Bernais Christian Gerber

gudogna cunter il Bernais Christian Gerber Sandro Schlegel perda cunter Steve Duplan da la Svizra franzosa

perda cunter Steve Duplan da la Svizra franzosa Ursin Battaglia gudogna cunter Remo Betschart da la Svizra Centrala

gudogna cunter Remo Betschart da la Svizra Centrala Curdin Orlik gudogna cunter Benji Von Ah da la Svizra Centrala

Ulteriurs favurits en la terza lutga:

Christian Stucki gudogna cunter Fabian Kindlimann

Kilian Wenger gudogna cunter Michael Bless

Matthias Sempach gudogna cunter Stefan Kennel

Joel Wicki gudogna cunter Willy Graber

Daniel Bösch gudogna cunter Hanspeter Luginbühl

Armon Orlik mussa ferma reacziun

Il lutgader da Maiavilla Armon Orlik è definitiv arrivà en la lutga d’Unspunnen. En sia segunda batta Orlik Bruno Linggi cun la nota maximala da 10. Ina terrada han perencunter ils Grischuns Sandro Schlegel ed Ursin Battaglia stuì magunar.

Fatg curt process cun lur adversaris han ils favurits Christian Stucki, Kilian Wenger, Matthias Sempach, Joel Wicki e Daniel Bösch.

Ils Grischuns en la segunda lutga:

Armon Orlik gudogna cunter Bruno Linggi da la Svizra Centrala

gudogna cunter Bruno Linggi da la Svizra Centrala Sandro Schlegel perda cunter Patrick Räbmatter d'Uerkheim

perda cunter Patrick Räbmatter d'Uerkheim Ursin Battaglia perda cunter Damian Egli da la Svizra Centrala

perda cunter Damian Egli da la Svizra Centrala Curdin Orlik gudogna cunter Michael Müller da la Svizra Centrala

Ulteriurs favurits en la segunda lutga:

Christian Stucki gudogna cunter Marcel Mathis

Kilian Wenger gudogna cunter Marcel Kropf

Matthias Sempach gudogna cunter Roman Zurfluh

Joel Wicki gudogna cunter Pascal Piemontesi

Daniel Bösch gudogna cunter Martin Zimmermann

Armon Orlik sto sa cuntentar cun in pari

En l'emprima lutga da la festa d'Unspunnen ad Interlaken ha il trumf grischun Armon Orlik dà pari cunter Matthias Sempach, il retg bernais dal 2013. Orlik ha cumbattì fitg activ, n'è dentant betg vegnì da metter en dies en il resgim Sempach che vala medemamain sco in dals favurits.

Christian Stucki suveran

Ina partenza perfetga ha gì Christian Stucki, il meglier lutgader da l'entira stagiun. Il Bernais ha battì en l'emprima suveran il defensur dal titel, Daniel Bösch. Grazia a questa victoria ha Stucki demonstrà sias ambiziuns sin il titel. Da tut ils gronds favurits è el il sulet ch'ha triumfà en l'emprima lutga cun la nota maximala da 10 puncts.

Punct las 8:00 uras han cumenzà las emprimas lutgas sin ils quatter differents rintgs da resgim.

Ils Grischuns en l'emprima lutga:

Armon Orlik dat pari cunter il Bernais Matthias Sempach (retg 2013).

dat pari cunter il Bernais Matthias Sempach (retg 2013). Sandro Schlegel gudogna cunter il Bernais Marco Iseli.

gudogna cunter il Bernais Marco Iseli. Ursin Battaglia perda cunter il Bernais Fabian Staudenmann.

perda cunter il Bernais Fabian Staudenmann. Curdin Orlik gudogna cunter Marcel Bieri da la Svizra Centrala.

Ulteriurs favurits en l'emprima lutga:

Daniel Bösch (defensur dal titel) perda cunter Christian Stucki (meglier da la stagiun)

Kilian Wenger (retg 2010) dat pari cunter Joel Wicki.

Marcel Mathis gudogna cunter Patrick Schenk

Tut è pront per la festa d’Unspunnen

Ad Interlaken è tut pront per il punct culminant da l’onn da lutga, la festa dad Unspunnen. Radund 15’000 persunas vegnan a persequitar ils cumbats da lutga en l’arena amez Interlaken en la Part Sura Bernaisa.

Live al Radio Rumantsch

Da la partida è er il Radio Rumantsch che rapporta live da questa festa ch’ha giu lieu la davosa giada il 2011, lura cun il victur Daniel Bösch. Il lutgader dal chantun Son Gagl vala er quest onn sco in dals favurits e frunta gist en l’emprima lutga sin Christian Stucki, in dals gronds trumfs bernais.

Durada da las lutgas:

Lutgas 1 fin 4 cuzzan mintgamai 7 minutas.

La 5avla lutga va a fin sin il pli tard suenter 8 minutas.

La lutga finala cuzza maximal 16 minutas.

Preschents èn er trais lutgaders grischuns. Sper il cunfavurit Armon Orlik da Maiavilla er Ursin Battaglia d’Almens e Sandro Schlegel da Fideris. Orlik cumbatta gist en sia emprima lutga encunter il retg da Burgdorf 2013, il Bernais Matthias Sempach.

