Las ultimas emnas èsi vegnì speculà tgi che daventa nov trenader dal HCD per la stagiun 2019/2020. Resta Harijs Witolinsch u surpiglia insatgi auter la bitgetta dal club da tradiziun. Uss èsi cler – Christian Wohlwend ha sutascrit in contract per 2 onns.

In trenader che sa lavurar cun giuvens

Ils ultims onns ha il trenader da 42 onns oravant tut fatg furora cun l'equipa naziunala sut 20 onns. Là ha el era mussà ch'el ha in dun da lavurar ensemen cun giugaders giuvens. Al campiunadi mundial 2019 il cumenzament da schaner, ha l'equipa fatg il pass fin en il mezfinal. La fin finala è la Svizra vegnida quarta.

Plinavant è Christian Wohlwend stà l'onn passà trenader assistent da la naziunala svizra dals umens ch'ha gudagnà argient al campiunadi mundial en il Danemarc.

In trenader cun aura

Christian Wohlwend mussa gugent emoziuns. El è in che sa vegnir fitg dad aut envers ils giugaders, dentant era ina persuna empatica. L'Engiadinais porta fitg blera energia en ina squadra. Motivar sia equipa sin il punct avant in gieu tutga segir tar ina da las grondas fermezzas dal trenader da 42 onns.

Waltteri Immonen daventa trenader assistent

Legenda: Waltteri Immonen ha fin uss lavurà tar l'EHC Kloten. Keystone

Waltteri Immonen è gia dapi 20 onns a la banda svizra e finlandaisa. Suenter 8 onns tar Jokerit Helsinki ha il finlandais lavurà 10 onns tar l'EV Zug e l'ultima stagiun tar l'EHC Kloten. Dasper sias enconuschientschas en il hockey svizzer porta Immonen er en sias experientschas sco trenader assistent per l'equipa naziunala finlandaisa la stagiun 2016/17.

