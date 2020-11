Ils Young Boys gudognan a chasa cunter il FC Basilea cun 2:1 e festiveschan la quarta victoria da chasa en il tschintgavel gieu en il Wankdorf.

Jean-Pierre Nsame (42.) e Meschak Elia (61.) volvan in retard entras Arthur Cabral (22.) a la victoria per ils Bernais.

Uschia è YB, almain per il mument, a la testa da la tabella.

Per ils Young Boys èsi stà en il setavel gieu dal campiunadi gia il tschintgavel gieu a chasa (pervi da diversas spustadas da gieus pervi da corona). Ed er en quel n'han els laschà nagins dubis vid lur fermezza da chasa.

En in gieu ch'era marcà da conters sperts ha Cabral sajettà en la 22avla minuta l'emprim gol per Basilea (entras penalti). Ditg hai vesì ora che Basilea pudess quintar cun almain in punct u anc dapli. - Anc avant pausa ha YB dentant fatg dapli ed en la 42avla minuta ha Nsame anc egualisà il gieu avant pausa.

Lucerna e Vaduz anc adina senza victoria

En il duel direct tranter las duas equipas fin uss senza victorias, Lucerna e Vaduz, n'hai dà nagin victur. Il gieu tranter duas equipas en la crisa è ì a fin cun pari 1:1. A Lucerna han mancà paucas minutas per pudair festivar l'emprima victoria. En la 50avla minuta ha Alex Carbonell flaivlentà sia equipa (Lucerna) cun duas chartas melnas aifer 42 secundas. En la 87avla minuta ha Vaduz pudì egualisar grazia ad in penalti.