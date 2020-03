Il podest

1. Alexander Bolshunov (Russia)

2. Simen Hegstad Krüger (Norvegia)

3. Emil Iversen da la Norvegia

Dario Cologna ha be per pauc manchentà in plaz da podest. Il passlunghist da la Val Müstair ha mussà ina buna cursa, el ha pers be 2 secundas sin il terz plazzà Emil Iversen da la Norvegia.

RTR novitads 14:00