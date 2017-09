Claude-Curdin Paschoud – indispensabel per il HCD

Claude-Curdin Paschoud è il sulet giugader che ha dà la stagiun passada tut ils gieus dal HCD. Il defensur è l’um da maraton dal Club da hockey da Tavau. Ins pudess era dir, ch’el saja indispensabel en l’equipa dad Arno del Curto.

Claude-Curdin Paschoud na tutga betg tranter ils stars dal Club da hockey da Tavau. Quella rolla surprendan auters sco il capitani Andres Ambühl, ils frars Wieser ni il finlandais Perttu Lindgren ch'è il mument anc blessà. Ma er Paschoud è sa sviluppà ils ultims onns ad in giugader impurtant ed ha er gì sia premiera en l’equipa naziunala.

Il trenament da stad è il fundament

In bun trenament da stad è per Claude-Curdin Paschoud il fundament per pudair giugar in'entira stagiun senza pausa. Cun il campiunadi svizzer, la cuppa svizra, la Champions Hockey League, la cuppa Spengler ed intgins gieus cun la naziunala è il program dal defensur da 23 onns propi pulpì.

Questa stad ha Paschoud gì ina preparaziun in pau diversa dals auters onns. El ha terminà a Magglingen la scola da recrut per sportists, lura è el stà en in camp da trenament da la naziunala svizra, lura cul HCD ad in turnier en il Kasachstan e curt avant l’entschatta dal campiunadi ha el anc dà quatter gieus en la Champions Hockey League.

Uss sa legra Paschoud sin il campiunadi svizzer che cumenza il venderdi cun in gieu a chasa encunter Zug.

RR actualitad 17:30