Il trenader Peter Zeidler ed il schef da sport Alain Sutter restan anc ulteriurs tschintg onns tar il club da ballape da Son Gagl. Omadus han survegnì in nov contract fin il 2025. Tar ina conferenza da pressa ha il president Mathias Hüppi ditg, ch'ins saja conscient ch'in contract uschè lung na saja betg usità en la branscha, ma per Son Gagl saja quai la meglra via.