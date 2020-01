Il HCD ha prolungà il contract cun il goli Sandro Aschlimann enfin la fin da la stagiun 2022/23. Il goli da 24 onns ha midà la stad passada da Zug a Tavau ed ha gia dà 17 partidas per la squadra da Tavau sco emprim goli. Cun Sandro Aeschlimann e Robert Mayer ha il HCD uschia in contract cun dus top-golis per las proximas trais stagiuns.

Il medem mument ha il HCD dentant er gist annunzià, ch’il contract cun lur segund goli, Joren van Pottelberghe, vegnia schligià sin la fin da questa stagiun. Pottelberghe mida tar il EHC Bienna e duai là succeder a Jonas Hiller che terminescha sia carriera.

