Antholz n’è betg sulet enconuschent per il biatlon, mabain er per la buna cuschina. En il Tirol dal Sid vai pia bain cun biatletas e biatlets svizzers als campiunadis mundials, nua ch’i vegn cumbattì gia dapi in’emna per medaglias.

Ils blers biatlets han dentant il pli gugent da cuschina da chasa, quella da la mamma. La cuschina da la mamma saja simplamain la meglra di Serafin Wiestner da Trin. In gust in zic spezial ha percunter Aita Gasparin. Ella preferescha il mument la cuschina vietnamaisa. Insumma para la cuschina Asiata dad esser trumf tar ils biatlets svizzers, er perquai che quella cuntegna bleras verduras. Insumma betg heiclia, cura ch’i va per il mangiar è Elisa Gasparin. Ella mangia tut, preferescha dentant la cuschina taliana.

Pli gugent mangiar che cuschinar

Cura ch’i va dentant per prender sez la palutta da cuschinar enta maun, n’èn betg tuts fieu e flomma. Ella fetschia adina il medem, savens pasta cun in steak, di Elisa Gasparin. E la sora gronda Selina Gasparin manegia, ch’i saja meglier sche la tschaina saja gia sin maisa, cura ch’ella vegnia a chasa cun fom, pertge uschiglio na vegniss quai bun. In che sa senta detg bain en cuschina è percunter Serafin Wiestner. El cuschinia savens risotto u lasagne, capuns era magari, mo quai dettia in pau blera lavur.

