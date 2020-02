Quella cursa stat gia daditg en il center. En questa cursa haja la Svizra la pli gronda schanza da gudagnar l’emprima medaglia insumma ad in campiunadi mundial da biatlon, uschia ils resuns sin tuts mauns. La Svizra cun Selina, Elisa ed Aita Gasparin e cun la Vallesana Lena Häcki vala sco in dals candidats da medaglia, oravant tut suenter las prestaziuns grondiusas en questa stagiun. Da quatter cursas da staffetta è quest quartet stà gist trais giadas sin il podest.

Nagin sa daco

Daco ch’i funcziunescha uschè bain cun la staffetta è in misteri. Nagin che chatta propi ina resposta. Tenor Lena Häcki gioghia il bun spiert d’equipa ina rolla centrala. La trenadra Sandra Flunger è da l'avis ch’il squitsch saja pli pitschens en ina cursa da staffetta ch’èn ina cursa singula. En mintga cas è quest format da cursa sco fatgs per las biatletas svizras.

Legenda: da san. Lena Häcki, Aita Gasparin, Selina Gasparin ed Elisa Gasparin Keystone

La finamira è da gudagnar ina medaglia ad Antholz ed uschia scriver in ulteriur chapitel istorgia. Perquai sto tut gartegiar sco giavischà, oravant tut en il stan da sajettar. Tenor Selina Gasparin hajan autras naziuns sco per exempel la Germania u la Russia dentant dapli squitsch. Quellas naziuns ston quasi turnar a chasa cun ina medaglia e nus pudain far quei, uschia la pioniera dal biatlon en Svizra.

