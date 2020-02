La Norvegia è stada la gronda naziun al campiunadi mundial da biatlon ad Antholz en il Tirol dal Sid. Ils biatlets norvegiais han gudagnà 11 medaglias, da quai 6 dad aur. 7 medaglias van sin il conto da Marte Olsbu Roeiseland. Nagina medaglia hai dà per ils Svizzers ch’han persvadì mo per part.

La gronda figura svizra è senz’auter stada Aita Gasparin. La sora giuvna dal trio Gasparin è la suletta ch’ha persvadì ad Antholz. Cun trais plazzas en ils top 10 ha ella schizunt surpassà sias finamiras e mussà ch’ella n’è betg pli en la sumbriva da sias soras, mabain ch’ella è daventada ina figura centrala en il team svizzer. Tar ils umens è, cun excepziun dal 5avel plaz da Benjamin Weger en la cursa singula, ì bler en las chautschas. Ed er ils gronds trumfs tar las dunnas, Lena Häcki e la rutinada Selina Gasparin, n’èn betg vegnidas da clamar giu la meglra prestaziun al di x. Oravant tut han ils Svizzers sajettà mal, uschia che l’ipoteca è mintgamai stada memia gronda per cumbatter per in plaz davanttiers en la rangaziun.

Er sche las biatletas ed ils biatlets svizzers han fatg in grond pass enavant ils davos onns, i dovra anc dapli rutina, dapli segirtad e persvasiun per realisar in di il siemi da turnar a chasa d’in campiunadi mundial cun ina medaglia enturn culiez. Mo la Svizra è en mintga cas sin la dretga via.

Legenda: Cun 7 medaglias (5 dad aur) è Marte Olsbu Roeiseland stada il grond star ad Antholz. Keystone

RTR Sportissimo 17:00