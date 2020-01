Sebastian Stalder ha persvadì tant en la loipa sco er en il stan da sajettar. La finala ha il giuven biatlet che trenescha quasi adina a Lantsch fatg sulet in sbagl da sajettar tar 20 sajets. Per Stalder che parta quest onn per la davosa giada cun ils juniors èsi il pli grond success en sia anc giuvna carriera. El vala gia dapi in temp sco ina da las grondas speranzas svizras per l’avegnir en il sport da biatlon.

Trumpada per duo rumantsch

Segund meglier svizzer è vegnì Niklas Hartweg sco 15avel. Betg sco giavischà esi perencunter ì als dus juniors rumantschs. Laurin Fravi da Lantsch è vegnì 71avel e Nico Salutt da Zernez ha stuì sa cuntentar cun il 83avel plaz. Gudagnà la cursa ha il Tudestg Max Barchewitz avant il Norvegiais Vebjoern Soerum.

Cun dus sbagls sin il podest

In di suenter che la Grischuna Lea Meier ha gudagnà aur tar las giuvnas sut 19 onns, ha Amy Baserga da Nossadunnaun gudagnà la medaglia da bronz tar las junioras, quai malgrà dus sbagls da sajettar. Baserga ch'era vegnida als davos campiunadis mundials avant in onn en la Slovachia campiunessa tar las giuvnas sut 19 onns, ha oravant tut persvadì en la loipa en sia emprima cursa cun las junioras sut 23 onns. Sin la victura, la Russa Anastasiia Khaliullina, ha Baserga pers 1 minuta e 16 secundas. Segunda è vegnida la Bulgara Milena Todorova. Amy Baserga ch'ha 19 onns vala sco in dals pli gronds talents insuma en Svizra en ses sport, il biatlon.

Legenda: Amy Baserga, ina gronda speranza per l'avegnir. Keystone

RTR actualitad 17:00